Peaky Blinders: BBC svela la data d'uscita della stagione 6!

Dopo una lunga attesa, BBC ha comunicato ufficialmente la data d'uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, lo show creato da Steven Knight con Cillian Murphy protagonista. Ricordiamo che la sesta stagione non costituirà la fine della narrazione per i personaggi, in quanto la conclusione verrà esplorata in un prossimo film sequel.

Come riportato da Deadline, Peaky Blinders tornerà su BBC One il 27 febbraio 2022 nel Regno Unito. La data è stata comunicata attraverso un gigantesco murale su un edificio di Birmingham, luogo dove è ambientato lo show, questa mattina. Ricordiamo che la serie arriverà prossimamente su Netflix nei territori al di fuori del Regno Unito (Italia compresa) ma che una data per l'arrivo in streaming non è ancora stata comunicata ufficialmente dal colosso americano.

In una recente intervista, Cillian Murphy ha dichiarato che la sesta stagione di Peaky Blinders sarà un omaggio a Helen McCrory: "Spero la renda la più ricca e profonda che potessimo realizzare, in parte a causa della pandemia e la triste perdita di Helen McCrory. Siamo tutti determinati nel renderla una stagione speciale e abbiamo lavorato duramente. Credo che i fan saranno soddisfatti".

Non solo, Murphy ha chiarito che questa nuova stagione di Peaky Blinders sarà molto più dark: "Sarà fottutamente dark". Murphy ha dichiarato a Esquire: "Penso che Steve stesse mirando alla redenzione. Con una serie di decisione sbagliate lungo il suo cammino, però. Ma non ne sono certo. Lascerò che a decidere sia la corte dell'opinione pubblica. Non so se è stato redento".

La serie tuttavia non concluderà completamente la storia dato che la conclusione definitiva dovrebbe essere affidata a un film sequel di Peaky Blinders, in uscita ovviamente dopo la conclusione della sesta stagione dello show (è previsto per il 2023), già descritto dal suo creatore Steven Knight come "la fine di un percorso".