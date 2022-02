Peaky Blinders, Cillian Murphy anticipa: 'La sesta stagione è fo**utamente dark'

Nel corso di una recente intervista concessa ad Esquire, Cillian Murphy ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sull'attesa sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, che tornerà sulle reti della BBC nel corso di quest'anno (non c'è ancora una data d'esordio ufficiale). L'attore britannico ha potuto sottolineare quanto sarò dark la stagione.

Protagonista della serie fin dal suo esordio su BBC (in Italia arriverà come sempre su Netflix prossimamente), Cillian Murphy ha anticipato alcuni dettagli della sesta stagione di Peaky Blinders, promettendo una cosa: "Sarà fottutamente dark". Murphy ha dichiarato a Esquire: "Penso che Steve stesse mirando alla redenzione. Con una serie di decisione sbagliate lungo il suo cammino, però. Ma non ne sono certo. Lascerò che a decidere sia la corte dell'opinione pubblica. Non so se è stato redento". Insomma, la prossima stagione che sarà l'ultima per Peaky Blinders si prospetta decisamente elettrizzante e ricca di emozioni.

La serie tuttavia non concluderà completamente la storia dato che la conclusione definitiva dovrebbe essere affidata a un film sequel di Peaky Blinders, in uscita ovviamente dopo la conclusione della sesta stagione dello show (è previsto per il 2023), già descritto dal suo creatore Steven Knight come "la fine di un percorso".

Nella medesima intervista a Esquite, Murphy ha anticipato anche il suo prossimo ruolo, quello di Oppenheimer nel film di Christopher Nolan: "È la prima volta che mi sceglie come protagonista, è una cosa per cui sono ancora un po' scioccato, ma è eccitante. È una grossa parte, un sacco di lavoro. Ma a parer mio sto lavorando con uno dei più grandi registi viventi, quindi so di essere in buone mani. La differenza sta nel fatto che stavolta la storia è lì, la conoscono tutti. Ma Chris la racconterà in un modo un po' diverso, proprio come vi aspettereste da Chris. Questo è tutto ciò che posso dire... Non dirò altro, mi ucciderebbero!".

Su queste pagine potete recuperare, se non l'avete ancora fatto, il trailer di Peaky Blinders 6.