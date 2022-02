Peaky Blinders, Cillian Murphy:'La stagione 6 sarà un tributo a Helen McCrory'

La sesta stagione di Peaky Blinders segnerà la conclusione della serie tv di Steven Knight e il protagonista dello show, Cillian Murphy, è stato intervistato da Variety. Nella chiacchierata con il magazine, Murphy ha parlato di ciò che vedremo nel capitolo conclusivo dello show e della co-star Helen McCrory, scomparsa nel 2021.

L'attore si augura che la stagione 6 sia migliore della precedente:"Spero la renda la più ricca e profonda che potessimo realizzare, in parte a causa della pandemia e la triste perdita di Helen McCrory. Siamo tutti determinati nel renderla una stagione speciale e abbiamo lavorato duramente. Credo che i fan saranno soddisfatti" ha dichiarato Murphy.



Una stagione che andrà oltre la Seconda Guerra Mondiale e che sarà in onore di Helen McCrory, interprete di Polly Gray nella serie, e scomparsa prematuramente nell'aprile 2021:"Penso che l'intera stagione sia un tributo nei suoi confronti, per onorarla. La sua presenza e quella del suo personaggio si sentono ancora nella serie e fanno ancora molto parte del percorso di Tommy. Senza di lei sarà diverso e semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e persona, una perdita enorme per l'intera comunità di attori, non solo per il nostro show. Penso sempre a Damian Lewis e ai suoi figli. Spero che lo show sia all'altezza della sua memoria e del nostro ricordo per lei".



Nel frattempo sono state distribuite nuove immagini di Tommy Shelby nella sesta stagione di Peaky Blinders, prevista in arrivo durante la primavera.