Peaky Blinders, Cillian Murphy odia fumare: ecco come ha fatto con le scene di Tommy

La splendida serie britannica di Peaky Blinders, ormai lo sappiamo bene, si concluderà con la sesta stagione (e un film successivo), dopo aver brillato per cinque archi narrativi. Lo show è stato in grado di rappresentare al meglio la società inglese del primo dopoguerra, con le sue contraddizioni e il male insito tra le vie di Birmingham.

Abbiamo visto insieme le ragioni dietro al perché Cillian Murphy abbia dichiarato di odiare il look di Tommy in Peaky Blinders, ma oggi vogliamo tornare proprio sul personaggio interpretato da Murphy, per svelarvi un fantastico retroscena.

Quante sigarette

Uno dei tratti caratteristici di Thomas Shelby, lo sappiamo bene, è la sua passione per le sigarette. Difficile pensare a Tommy senza ricordarci degli innumerevoli momenti nel quale lo vediamo fumare. I numeri sono anche impressionanti: si stima che abbia fumato quasi 1000 sigarette a stagione, una quantità che di sicuro avrebbe messo a repentaglio la salute di Murphy. Fortunatamente, la magia del set ha permesso all'attore irlandese di interpretare il suo iconico personaggio senza mettere a rischio i propri polmoni.

Le sigarette, infatti, sono state create ad arte per il set, completamente prive di tabacco, e a base di erbe innocue, come per esempio l'"erba rosa", nominata da Murphy stesso. Il tutto non solo per tutelare la salute degli attori, ma anche per non farsi promotori di campagne pro-tabacco, considerando che - sempre secondo le dichiarazioni dell'attore - tutto il cast è contrario a ispirare la gente verso il vizio del fumo. Noi siamo soprattutto contenti per il nostro amato Tommy, che potrà quindi continuare a fumare quanto vuole.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a un personaggio che non ci sarà nella sesta e ultima stagione di Peaky Blinders.