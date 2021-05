Peaky Blinders, Cillian Murphy ricorda Helen McCrory: 'La mia più cara collega'

Lo scorso aprile è venuta a mancare a soli 52 Helen McCrory, la formidabile interprete di Zia Polly in Peaky Blinders e così in una lunga intervista con il Guardian Cillian Murphy ha voluto ricordare la sua collega e amica, con la quale ha condiviso gran parte delle riprese nella popolare serie creata da Steven Knight.

L'interprete di Thomas Shelby non ha potuto fare altro che constatare con estremo dolore la dipartita di una delle attrici migliori che abbia mai incontrato nel corso della sua carriera, sottolineando come ogni ripresa al suo fianco fosse eccezionale.

"Era la mia più stretta collega in Peaky e uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato. Qualsiasi materiale, qualsiasi scena ... lei lo ha reso speciale. Poteva essere una donna straordinariamente forte e incredibilmente vulnerabile, una dopo l'altra. Era così simpatica e divertente e aveva una tale compassione per tutti quelli che incontrava. Ero un po' in soggezione per come aveva vissuto la sua vita, il modo in cui è riuscita a bilanciare il suo lavoro e la sua famiglia, tutto in modo così bello".

Naturalmente il dolore di Cillian Murphy è comune a tutto il cast della serie ambientata a Birmingham. La produzione di Peaky Blinders ha infatti reso omaggio ad Helen McCrory, rendendola ancora una volta protagonista di uno dei ciak della stagione 6, che come sappiamo sarà anche l'ultima.