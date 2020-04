Peaky Blinders: Cillian Murphy svela cosa farebbe Tommy Shelby in quarantena

Nel corso di una Q&A su Instagram, Cillian Murphy ha provato ad ipotizzare che cosa farebbe il suo storico personaggio in Peaky Blinders, Tommy Shelby, nel caso fosse costretto a trascorrere un periodo di quarantena. La star irlandese ha spiegato che a suo parere si comporterebbe come tutti noi e che certamente si taglierebbe i capelli.

"Spero davvero che sia impegnato a scrivere il primo volume delle sue memorie, 'Tommy Shelby the Pre-War Years'. Qualcosa che vorrei assolutamente leggere. E credo che ormai si stia tagliando i capelli con il cappello mentre fuma una sigaretta".

Durante la chat, Murphy ha promesso ai fan di tornare presto:"Torneremo il prima possibile, lo prometto, facendo caos e spaccando teste".



La produzione di Peaky Blinders è chiaramente ferma a causa del lockdown provocato dalla pandemia di COVID-19 che ha condizionato e cambiato le vite di tante persone in tutto il mondo.

Nella chat con i fan, Cillian Murphy e Anthony Byrne hanno promesso un ritorno in grande stile della serie creata da Steven Knight, ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

Poche ore fa è stata annunciata la produzione del videogioco Peaky Blinders: Mastermind, che sarà disponibile su varie piattaforme e consolle, da PC fino a PS4.

Cillian Murphy è la star assoluta di Peaky Blinders e proprio per questo la co-star Joe Cole ha affermato di aver deciso di abbandonare lo show, non ritenendo di poter crescere ulteriormente all'interno di Peaky Blinders.