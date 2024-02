Peaky Blinders, Cillian Murphy vuole la nuova stagione: 'Tommy a 50 anni? Facciamolo'

Grazie alla sua ultima interpretazione di J. Robert Oppenheimer nel film del regista Christopher Nolan, Cillian Murphy è sulla buona strada per vincere il suo potenziale primo Oscar della carriera. Ma anche dopo un ruolo così importante, non si dimentica l'impatto che ha avuto sul piccolo schermo nei panni di Thomas Shelby in Peaky Blinders.

E a prescindere da quanti capolavori la star potrà realizzare in futuro, la sua interpretazione del mafioso inglese dei primi del Novecento rimarrà per sempre nei cuori del pubblico. E da qualche parte nella sua mente e nel suo cuore, potrebbe provare lo stesso sentimento nei confronti del personaggio, motivo per cui ha recentemente rivelato di essere disposto a riprendere il suo ruolo per un'altra storia che veda possibilmente uno Shelby in età più avanzata, se la sceneggiatura lo richiederà.

Nonostante nel corso delle sue sei stagioni nello show abbia lasciato un'eredità che potrebbe non essere replicata in futuro, sembra che Murphy non abbia ancora chiuso con il personaggio. In una recente intervista con Lauren Laverne in un episodio di Desert Island Discs di BBC Radio 4, la star di Oppenheimer ha rivelato che sarebbe più che felice di tornare a vestire i panni del freddo boss mafioso nello show o in una serie spin-off che lo veda protagonista in futuro.

Murphy ha dichiarato di avere la massima fiducia nella capacità del creatore della serie, Stephen Knight, di creare qualcosa di assolutamente imperdibile per una storia con Shelby, anche dopo i suoi giorni da protagonista.

"Se ci sarà un'altra storia da raccontare, e se Stephen Knight realizzerà una sceneggiatura come so che è in grado di fare, allora ci sarò, voglio dire, se vogliamo vedere un cinquantenne Tommy Shelby, ci sarò. Facciamolo".

Anche se non si sa ancora nulla di una settima stagione o di una serie spin-off attraverso i canali ufficiali, il desiderio di Murphy di tornare e la richiesta del pubblico incentivano sicuramente i creatori nuovi e/o vecchi a creare qualcosa di nuovo. Tempo fa si era anche parlato di un possibile film sequel di Peaky Blinders.

Trovate tutte e sei le stagioni della serie con Cillian Murphy in streaming su Netflix.