Peaky Blinders si concluderà con la stagione 6: 'Sarà la migliore' promette il creatore

Come ha annunciato recentemente la BBC, la prossima stagione di Peaky Blinders, la sesta, sarà anche l'ultima della serie. Il creatore dello show Steven Knight ha rilasciato una dichiarazione, promettendo ai fan un finale col botto. "Dopo il ritardo forzato della produzione a causa del Covid, troviamo la famiglia in estremo pericolo" ha ricordato.

"La posta in palio non è mai stata così alta" ha continuato Steven Knight che sta lavorando a una nuova serie tv, e che ha poi anticipato un'altra novità. "Crediamo che questa sarà la stagione migliore di tutte e siamo sicuri che i nostri straordinari fan la adoreranno. Mentre la serie tv volge al termine, la storia continuerà in un'altra forma."

La saga della famiglia Shelby continuerà quindi con la sesta stagione di Peaky Blinders, e poi chissà: le parole del creatore della serie alludono a un film? La pandemia di Coronavirus, che aveva contagiato anche Sophie Rundle, aveva gettato ombre sul futuro dello show, e molti fan temevano che Peaky Blinders potesse essere cancellata, come successo ad altre serie Netflix. Invece, ha assicurato il produttore esecutivo Caryn Mandabach, "Insieme ai nostri meravigliosi e solidali partner di BBC e Netflix, abbiamo lavorato diligentemente per assicurarci di poter ricominciare in sicurezza la produzione di Peaky; la sicurezza del nostro cast e della troupe è sempre la nostra priorità. Grazie a tutti i fan per essere stati così risolutamente solidali e pazienti. Le sceneggiature di Steve sono incredibili e segnano la fine di una storia epica che ha affascinato il pubblico sin dal suo inizio nel 2013, ma il mondo di Peaky Blinders continuerà sicuramente a vivere."