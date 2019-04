Peaky Blinders si concluderà con la stagione 7, Tommy Shelby diventerà uno dei buoni

Durante una masterclass tenuta al Canneseries Festival, l'autore Steven Knight ha parlato di una delle sue creazioni più apprezzate, la serie tv Peaky Blinders.

Parlando della quinta stagione, che come sappiamo vanterà nel cast la presenza di Anya Taylor-Joy, Knight ha spiegato come il protagonista Tommy Shelby (Cillian Murphy) subirà una trasformazione sorprendete prima della fine della serie, prevista per la settima stagione: l'autore ha infatti rivelato che al momento sta scrivendo la stagione sei, e prevede che la serie si concluderà con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

"La stagione sette racconterà una storia diversa, in cui Tommy Shelby - che ha iniziato il suo viaggio come una sorta di nichilista - diventerà uno dei buoni. Voglio accompagnarlo lungo un percorso psicologico che gli permetterà di cambiare: quando la serie si chiuderà, nel 1939 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, sarà una persona completamente diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato all'inizio della prima stagione."

Nel corso della masterclass, inoltre, Knight ha spiegato che lo spettacolo è stato ispirato da storie che sua madre e suo padre gli raccontarono a proposito di una vera famiglia di gangster che gestiva un'attività di gioco illegale a Birmingham, in Inghilterra, durante la loro infanzia. Decise così di mitizzare questo periodo della storia britannica ambientato a cavallo delle due guerre, nello stesso modo in cui Hollywood aveva mitizzato il mondo dei cowboy e degli indiani.

"La tradizione in Gran Bretagna è che se racconti delle storie sulle persone della classe operaia, allora quelle storie devono farci sentire dispiaciuti per loro.", ha detto Knight. "Ma nella mia vita ho incontrato queste persone, ho avuto a che fare con loro, e so per certo che sono persone che si divertono, che ridono, che si godono la vita, avevano il controllo del proprio destino e in certa misura volevo riflettere su questo aspetto. C'è una sorta di aristocrazia all'interno di questa classe lavorativa."

Un altro modo attraverso il quale Knight ha cercato di reinventare il dramma in costume britannico è stato usare la musica popolare moderna come colonna sonora, inclusi brani di e artisti come P.J. Harvey, Nick Cave, David Bowie e A$AP Rocky.

Non è stata ancora rivelata una data di uscita per la quinta stagione di Peaky Blinders, ma in precedenza è stato comunicato che lo show sarebbe tornato durante la primavera 2019.