Peaky Blinders: confermata la data della première britannica, lo show si sposta su BBC One

La data d'uscita britannica della quinta stagione di Peaky Blinders è stata ufficialmente confermata; Tommy Shelby e la sua famiglia torneranno sugli schermi del Regno Unito dal prossimo 25 agosto, con la première che andrà in onda alle 21.00. Come già trapelato, Peaky Blinders si sposterà da BBC Two a BBC One per le prossime avventure.

I protagonisti di questa quinta stagione dovranno affrontare le conseguenze del Martedì Nero di Wall Street, della minaccia di una nuova gang scozzese e dell'ascesa del fascismo, rappresentata dal politico Oswald Mosley, interpretato da Sam Claflin.

La quarta stagione di Peaky Blinders è arrivata su Netflix UK lo scorso 19 dicembre, un anno dopo la sua messa in onda sulla BBC, quindi gli abbonati dovranno aspettare ancora un po' prima di poter vedere la serie.



Bisogna tuttavia ricordare che la quarta stagione arrivò su Netflix il 21 dicembre 2017, quindi non dovrebbe essere una lunga attesa, nonostante negli States non abbiano ancora confermato una data.

La sinossi racconta che 'la quinta stagione della saga sulla famiglia criminale creata da Steven Knight si ritrova nel bel mezzo del tumulto causato dal crollo finanziario del 1929. Quando Tommy Shelby viene avvicinato da un politico carismatico, con una visione audace sulla Gran Bretagna, si rende conto che la sua risposta non influenzerà solo la sua famiglia ma l'intera nazione'.

Un festival di Peaky Blinders è stato organizzato dalla BBC, in attesa della quinta stagione. Nel nuovo trailer si scorgono invece volti familiari e new entry nel cast.