Peaky Blinders, il creatore rivela: 'ci saranno altre serie tv dopo il film'

Sembra proprio che la storia dei Peaky Blinders non sia destinata a finire con la sesta e ultima stagione della serie, ma nemmeno con il film sulla famiglia Shelby. Ci sono grandi progetti all'orizzonte per tutti i fan della serie.

Il creatore dello spettacolo, Steven Knight, recentemente aveva rivelato che un lungometraggio avrebbe concluso la storia dei Peaky Blinders ma le avventure a Birmingham potrebbero proseguire con alcuni spinoff, anche se Knight non li definisce proprio così.

Intervistato da Variety, ha annunciato che ci sarebbero dei piani per estendere il franchise oltre il film che servirà ad introdurre alcune nuove storie che potrebbero trovare spazio nel formato serie tv.



"Siamo in fase di sviluppo", ha detto Knight del film. "È un'idea completamente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì, ci saranno cose che non chiamo spin-off, ma ci saranno altri programmi TV che spero usciranno, che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia".



La serie avrebbe dovuto avere sette stagioni ma i piani sono cambiati a causa della pandemia. "Il covid ha cambiato i nostri piani", ha detto Knight a Deadline. "Ma posso dire che il mio piano fin dall'inizio era di terminare Peaky con un film. E questo è quello che succederà” ha detto Knight promettendo che la sesta stagione di Peaky Blinders sarà la migliore.

Non ci resta quindi che aspettare per scoprire tutti i nuovi contenuti in arrivo per il franchise Peaky Blinders!