Peaky Blinders, il creatore Steven Knight anticipa i dettagli della nuova serie tv

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, sta lavorando ad una nuovissima serie tv ambientata nel mondo della musica britannica. Dopo aver conquistato gli spettatori con la brutalità della malavita in Peaky Blinders, Knight si allontana dai toni cupi della serie con Cillian Murphy e propone ai fan un nuovo show pieno di nostalgia e musicalità.

Il 2 tone ska è un genere musicale che emerse a Birmingham e Coventry nei primi anni '80, mescolando elementi giamaicani della musica ska con punk rock e new wave, dando vita a band come The Specials.

"Questo sarà un progetto molto vicino al mio cuore, perché questo è il territorio di casa, geograficamente e personalmente" ha dichiarato Steven Knight.



"Sono cresciuto con questa musica e con le persone che l'hanno amata" ha dichiarato l'autore a Deadline "Era una colonna sonora che si adattava perfettamente allo stato d'animo dei tempi, per le strade, nei club e sugli spalti. Birmingham e Coventry sono stati i luoghi in cui è nato il 2 tone ska e noi ne tracciamo i progressi negli anni importanti. Il team di produzione che stiamo costruendo rifletterà perfettamente il look delle persone che hanno realizzato il 2 tone ska".

Entusiasta anche Karen Wilson, co-amministratrice delegata della casa di produzione Kudos:"Questo è un periodo straordinario di storia culturale profondamente radicato nelle West Midlands, quindi con la passione di Steven per il tema e la sua scrittura brillante, si tratterà di una storia affascinante di progressione e unità, ambientata sullo sfondo di una tensione razziale ed economica".



