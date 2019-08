Peaky Blinders avrebbe dovuto concludersi con la quinta stagione

In questi giorni, Steven Knight ha raccontato che Peaky Blindes terminerà con la settima stagione e che probabilmente assisteremo a un percorso di redenzione di Tommy Shelby. In più, ha rivelato che inizialmente erano previste solo cinque stagioni, ma è stato spinto a continuare, complice il successo dello show.

Il creatore di Peaky Blinders, ambientata nella Birmingham degli anni 20, ha spiegato perché ha ritenuto importante continuare la serie e spingerla fino a una settima stagione. “Amo farla, amo quel mondo”. Poi ha aggiunto: “all’inizio volevamo finire con la quinta stagione, ma poi mi sono reso conto che ci sono tante persone che si stanno affezionando solo ora. Sarebbe stato un peccato fermarsi”.



Sembra anche che Knight stia considerando l’idea di fare un film con cui dare uno sguardo sul periodo della Seconda guerra mondiale. “Ho iniziato a pensarci solo di recente, perché non pensavo si potesse fare”. Però, le fonti di ispirazione per raccontare quel periodo storico non mancano, ad esempio “ci sarebbe il mercato nero, è una possibilità”. Infine, lo showrunner ha anche confessato: "sono stato avvicinato con la proposta di fare un musical e ho detto di si".

Anche alcuni membri del cast hanno parlato della serie, concentrandosi sulla violenza in Peaky Blinders.