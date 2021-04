Peaky Blinders, c'è un dettaglio della gang che non è storicamente accurato

Con Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, Peaky Blinders racconta la storia di un una gang criminale che si fa strada per le strade di Birmingham nell'Inghilterra del primo dopoguerra. Lo spettacolo creato da Steven Knight è stato un grande successo ma gli show-runner hanno scelto di alterare la storia per adattarla alla narrazione.

In realtà i Peaky Blinders erano attivi nel 1890 e all'inizio del 1900, mentre la serie della BBC è ambientata negli anni '20. I cappelli iconici che la banda indossa nello spettacolo sono stati realmente indossati dai membri della banda nella vita reale. Il caratteristico copricapo era così importante che è in realtà l'origine del nome Peaky Blinders come i fan della serie sapranno.

I berretti sono più di un semplice look accattivante, erano quasi come un'uniforme, e nelle foto segnaletiche dei Peaky Blinders originali, possiamo vederli tutti con il caratteristico cappello.

Ma un elemento storicamente non accurato è proprio legato a quei berretti, nello spettacolo i Peaky Blinders hanno lame di rasoio cucite nel bordo del cappello e le usano come armi. Nella serie le lame ispirano il nome della banda, poiché i cappelli sono usati per tagliare i volti dei loro nemici, accecandoli con il loro stesso sangue. È un’idea originale e intelligente per il nome Peaky Blinders, ma sfortunatamente non ci sono prove che la banda originale usasse le lame di rasoio.



La storia sembra provenire da un romanzo pubblicato nel 1977 dall'autore John Douglas, che affermava che i berretti piatti potevano essere usati come arma.

Tuttavia lo storico Carl Chinn parlando con Birmingham Mail ha affermato che è altamente improbabile che questi gangster abbiano mai usato lame di rasoio nei loro berretti e che il nome probabilmente provenisse solo dai cappelli che hanno scelto di indossare.

“Erano un oggetto di lusso, troppo costosi per essere usati dai Peaky Blinders” ha detto Chinn. Loro e altre bande erano "famigerate per la loro violenza e per combattere con stivali con punta di metallo, pietre, fibbie per cinture e talvolta coltelli.”

Anche se questa caratteristica non è accurata è sicuramente servita nella serie, dopotutto la famiglia Shelby non è basata su personaggi storici reali, ma il mondo in cui vivono rispecchia la società reale di Birmingham degli anni '20. Lo show nel complesso è un'eccellente miscela di storia e aggiunte riuscendo a mantenere un legame sufficiente con il passato pur fornendo qualcosa di nuovo e affascinante agli spettatori.

La quinta stagione fa riferimento alla crisi finanziaria del 1929 e si conclude con il fallito tentativo di Tommy di uccidere Oswald Mosley (Sam Clafin), che alla fine visse fino a 84 anni. Ovviamente, tutto può succedere nella sesta e ultima stagione di Peaky Blinders che è in lavorazione ma la saga della famiglia Shelby terminerà con un film di cui ancora non sono stati rivelati dettagli.

