Peaky Blinders, Emmett J Scalan assicura: 'La stagione 6 è fuori di testa, c*zz*'

Nel corso di una recente intervista esclusiva con Digital Spy Emmett J Scalan, interprete dell'acclamata e amatissima serie tv Peaky Blinders, ha fornito alcune anticipazioni sull'attesa sesta stagione.

Con il linguaggio colorito tipico di un membro della gang di Birmingham, l'attore ha assicurato ai fan che i prossimi episodi saranno "fuori di testa, cazz*".

"Abbiamo vinto agli NTA quest'anno, poco prima del lockdown, e subito dopo la cerimonia io e il creatore dello show Steven Knight abbiamo parlato brevemente di ciò che avverrà", ha dichiarato Emmett, interprete di Billy Grade. "Da quel giorno però ho potuto leggere tutti gli script, che ovviamente sono tutti soggetti a modifiche a questo punto. Ma sono così fottutamente esaltanti, è fuori di testa. La serie vi deluderà, è una promessa. Steven è semplicemente un maestro."

Per altri approfondimenti scoprite la misteriosa figura femminile che sfiderà Tommy Shelby nella sesta stagione di Peaky Blinders, che potrebbe contenere alcuni elementi sovrannaturali. Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, ditecelo nei commenti.

La data di uscita, lo ricordiamo, è ancora sconosciuta: a causa del lockdown è plausibile presupporre che i prossimi episodi arriveranno tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, con il co-sceneggiatore Anthony Byrne che ha spiegato che la produzione starebbe attualmente valutando un modo per far ripartire le riprese in totale sicurezza e nel rispetto delle nuove regole di distanziamento sociale.