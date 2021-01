Peaky Blinders, una foto dal set conferma il ritorno di un personaggio

Le riprese della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders sono iniziate e un’attrice è stata avvistata sul set confermando il ritorno del suo personaggio dopo il cliffhanger della quinta stagione.

Stiamo parlando di Kate Phillips, l’interprete di Linda Shelby nonché moglie di Arthur Shelby (Paul Anderson). Le cose per la coppia non andavano bene nella quinta stagione, Linda infatti voleva divorziare da Arthur ma non era facile lasciare uno Shelby.

Linda aveva scritto una lettera al marito spiegano i suoi sentimenti ma Arthur l’aveva ignorata, successivamente aveva iniziato a frequentare un vedovo e quando Arthur lo scoprì, semplicemente lo uccise.



Abbiamo visto Linda per l’ultima volta quando ha tentato di uccidere Arthur e Polly le ha sparato ad un braccio. Dopo essere stata curata i due si sono lasciati per sempre, ma l'avvistamento sul set dell'attrice, che potete vedere in calce alla notizia, ci fa credere che una reunion per la coppia potrebbe avvenire nella sesta stagione.



Parlando con Digital Spy della possibilità che Linda possa tornare col marito Kate ha detto: "Sicuramente mi sento come se ci fossero molti affari in sospeso. Condividono un figlio insieme, non c'è assolutamente alcuna possibilità che Arthur lasci che Linda se la cavi da sola con Billy, quindi sono legati, e ovviamente la famiglia è un grande legame in Peaky Blinders. Forse ci potrebbe essere un po’ di riconciliazione. Ma come fai a tornare indietro dal tentativo di uccidere tuo marito?” ha detto l'attrice.



Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight ha confermato che la storia continuerà sul grande schermo e con altre serie tv e ha assicurato che la sesta stagione di Peaky Blinders sarà la migliore.