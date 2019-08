Peaky Blinders: Helen McCrory e Aidan Gillen sulla violenza dello show

La quinta stagione di Peaky Blinders è dietro l’angolo, dopo la conferma della premiere britannica prevista il 25 agosto su BBC One. In attesa di scoprire l’evoluzione della storia di Tommy Shelby e famiglia, due membri del cast hanno parlato dell’uso della violenza nello show.

Helen McCroy, che interpreta la zia Polly, ha difeso il diritto della serie di essere “disgustosamente violenta”. Nel corso di un’intervista rilasciata a Digital Spy, è stato chiesto all’attrice se mostrare scene violente in modo realistico possa in qualche modo normalizzare comportamenti simili tra gli spettatori più giovani. “No”, ha risposto McCroy, “penso che la ragione per cui sia così violento e orribile è che si dovrebbe distogliere lo sguardo”. Poi ha aggiunto “ci sono scene che io, come Helen, non riesco a guardare. A volte c’è violenza gratuita, no, non gratuita. È una violenza disgustosa. Ma è così che dovrebbe essere”.

Secondo l’attrice è “più disturbante” quando vengono mostrati alcuni episodi di violenza, come un omicidio a mano armata e poi tutto finisce lì. “Dovresti vedere anche le conseguenze dei gesti violenti, perché non è uno stato naturale delle cose”. E proprio questo dovrebbe allontanare gli spettatori dai desideri di emulazione o di normalizzazione della violenza.

Aidan Gillen, che in Peaky Blinders interpreta Aberama Gold, pensa che la violenza portata in scena abbia un obiettivo sul lungo termine.

“Penso che lo show sia pieno di personaggi privi di un codice morale”, ha affermato Gillen. “O meglio, c’è una sorta di codice che si sta sviluppando. Andando avanti vedremo che la violenza ha delle conseguenze”. Per l'attore, inoltre, è improbabile avere personaggi dalla condotta morale integerrima in un prodotto che parla di gang criminali.

Mentre attendiamo novità sull’uscita anche in Italia, vi lasciamo con il trailer di Peaky Blinders.