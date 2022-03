Peaky Blinders, incendio sul set britannico dove si gira anche Downton Abbey

Nel corso del pomeriggio di giovedì 3 marzo è scoppiato un enorme incendio a Dalton Mills, la fabbrica in disuso del West Yorkshire utilizzata anche per le riprese di Downton Abbey e Peaky Blinders. Un disastro documentato dai media locali e nazionali e che ha creato diversi danni, come si può evincere anche dalle foto.

A conferma dell'incidente, West Yorkshire Fire & Rescue Service ha pubblicato una nota sul proprio sito web:"Attualmente abbiamo autopompe e unità specializzate presenti ad un incendio a Dalton Mills, Keighley. C'è molto fumo nell'area e si consiglia ai residenti di tenere chiuse le porte/finestre. Si prega di evitare di attraversare la zona" si legge.



Poco dopo è arrivato un aggiornamento:"Abbiamo oltre 20 mezzi presenti ad un incendio a Dalton Mills, Keighley. Il 100% degli edifici è coinvolto in un incendio. Getti avvolgitubo e piattaforma per scale aeree in uso. Presenti anche i mezzi delle caserme vicine". In aiuto ai vigili del fuoco sul posto ci sono anche polizia, ambulanza e l'Agenzia per l'acqua e l'ambiente dello Yorkshire.



La zona è famosa per essere stata utilizzata varie volte da produzioni tv come Peaky Blinders e Downton Abbey - sul nostro sito trovate il trailer del sequel con Maggie Smith - e soggetta spesso a grandi trasformazioni proprio in relazione alle varie serie tv che vi vengono ambientate.



Nel frattempo boom di ascolti per Peaky Blinders 6, dopo la messa in onda del primo episodio.