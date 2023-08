Peaky Blinders con Jason Statham al posto di Cillian Murphy? Stava per succedere

Peaky Blinders è una serie che ha saputo riportare in auge il genere gangster in modo innovativo, facendosi apprezzare da una fetta di pubblico larghissima anche grazie a un cast decisamente d’eccezione. Tutto però sarebbe potuto essere diverso: infatti, il protagonista Cillian Murphy è stato in ballottaggio con Jason Statham per il ruolo.

Dopo aver riportato il nome dell’attore che interpreterà Thomas Shelby nell’opera teatrale di Peaky Blinders, torniamo a parlare del leader della gang per ricordare di quando il creatore della serie ha dovuto scegliere fra due attori di primo ordine per la parte in questione.

Pare addirittura che Statham fosse il preferito di Steven Knight per il ruolo, in quanto fisicamente molto più impressionante di Murphy e dai modi più rudi e simili a quelli ricercati per l’interpretazione.

La determinazione di Cillian Murphy, però, alla fine ha avuto la meglio: lo sceneggiatore ha infatti raccontato che l’interprete dello Spaventapasseri nel Batman di Nolan gli aveva scritto un messaggio per ricordargli di come lui fosse un attore.

A quel punto Knight avrebbe realizzato che al di là dell’aspetto esteriore e del primo impatto per quanto riguardi il carattere dell’uomo, Murphy avrebbe potuto fare un grandissimo lavoro per trasformarsi nel personaggio che tutti quanti abbiamo conosciuto e amato nella serie.

In effetti, col senno del poi, è facile capire che l’irlandese sia stata una scelta migliore di Statham, date le caratteristiche del personaggio, molto più vicino a uno stratega e a un politico che a un uomo d’azione pura e cruda come quelli interpretati dal protagonista di Crank.

In attesa di poter vedere il film sequel della serie, vi lasciamo alla recensione di Peaky Blinders 6.