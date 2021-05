Peaky Blinders, Jason Statham come Tobby Shelby? Cillian Murphy racconta come è andata

Peaky Blinders è una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni da pubblico e critica, e gran parte del merito è anche del suo protagonista Cillian Murphy. Ma sapevate che al suo posto ci sarebbe potuto essere un altra grande star di Hollywood, Jason Statham?

I fan di Peaky Blinders probabilmente non riuscirebbero a immaginare nessuno oltre a Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby.

E sebbene anche il creatore della serie Steven Knight affermò durante un watchalong dello show che "Non ci fu mai un altro attore per la parte di Tommy", spiegò anche come inizialmente la scelta in realtà ricadde tra due attori, Cillian Murphy e... Jason Statham.

"Avevo appena realizzato un film con Jason Statham. E lui sapete, è brillante, diverso, e per quel ruolo stavo considerando loro due" raccontava Steven Knight "Li incontrai entrambi a Los Angeles per parlare del ruolo, e stavo optando per Jason. Una delle ragioni era perché, fisicamente, la presenza di Jason in una stanza è molto più evidente. Mentre Cillian, quando lo vedi, a un primo sguardo non è Tommy, ovviamente. E io sono stato abbastanza stupido da non rendermene conto [fin dal primo minuto che si trattasse solo di apparenza]".

"Ma poi ho capito quanto fosse bravo come attore, avendo visto anche altri suoi lavori. E un giorno mi mandò un messaggio dicendomi 'Ricordati che sono un attore', il che è assolutamente il punto, perché si può trasformare così tanto che se lo incontri per strada vedi un essere umano completamente diverso. Ed è una cosa che non tutti gli attori fanno o sanno fare. E quello che può fare lui è straordinario" concludeva all'epoca Knight.

E infatti, commentando questo aneddoto, Murphy ai microfoni del Guardian ha dichiarato: "C'è stato bisogno di convincerlo [Kight]. Inizialmente ci potrebbero essere stati dei dubbi sul mio essere adatto alla parte per via dei requisiti fisici, cosa che comprendo benissimo. Non sono esattamente il più imponente tra gli individui a livello fisico"

E riguardo al messaggio... "È una storia molto carina... A voler essere succinti, ti direi che è vera".

Ma da lì al mettere a voler mettere a confronto le sue doti attoriali con quelle di Statham, come se stesse lanciando una frecciatina all'atro dicendo qualcosa sulla falsariga di "Ricordati che sono un attore... E Statham no" è un'idea assolutamente ridicola "Sono due cose completamente sconnesse".