Peaky Blinders, Joe Cole ha lasciato la serie per colpa di Cillian Murphy

Dopo aver commentato le teorie sul ritorno di John Shelby, personaggio da lui interpretato in Peaky Blinders, Joe Cole si pronuncia sulle ragioni che lo hanno spinto a lasciare la serie.

"Ho passato gli ultimi anni a rifiutare ruoli in serie legate alle gang, perché quando una serie va bene ti vengono offerti un sacco di ruoli del genere. Ho scelto di lasciare Peaky Blinders perché volevo esplorare nuove strade, nuovi personaggi e nuove storie. Con Peaky Blinders non sono mai davvero riuscito ad uscire allo scoperto in quel ruolo. È davvero la serie di Cillian", ha rivelato a Metro.

In effetti la serie ha avuto modo di mettere bene in mostra le qualità di Murphy, anche perché la trama si concentra spesso sul suo personaggio, Thomas Shelby. Cole deve quindi essersi sentito messo in secondo piano in alcune occasioni, e ha dichiarato di aver trovato un'opportunità che rientra più nelle sue corde grazie a Gangs of London, ambiziosa serie Sky: "È una serie più corale, e segue i personaggi ad un livello molto profondo. Quindi per me è davvero un'opportunità per mostrare ciò che so fare, così come per il resto del cast."

L'attore ha poi affermato di essere cresciuto con serie del genere, incentrati sulla criminalità e sullo scontro tra bande rivali, come The Wire, Broadwalk Empire e i Soprano. Per lui Peaky Blinders è riuscito perfettamente ad adattare quei capolavori, e a far sì che si aprissero nuovi spazi per altri prodotti innovativi

Intanto sono state pubblicate le nuove immagini del Garrison Pub, anche se per il momento Peaky Blinders 6 è sospesa a causa della pandemia.