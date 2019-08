Peaky Blinders: Kate Phillips anticipa alcuni conflitti con gli Shelby

In attesa del ritorno di Peaky Blinders, previsto il 25 agosto su BBC One, continuano a giungere notizie su cosa possiamo aspettarci per la famiglia Shelby. Kate Phillips (Linda Shelby), ad esempio, ha parlato di cosa c'è all'orizzonte per il suo personaggio e i conflitti in cui si ritroverà coinvolto.

Linda ha spesso avuto dei contrasti con Tommy Shelby e nella quinta stagione sarà “una spina nel fianco” dell'uomo, poiché cercherà di combattere “l’influenza autoritaria che ha sul resto della famiglia”. Questa battaglia coinvolgerà anche il marito Arthur.

Poiché Tommy è spesso impegnato in viaggi fino a Londra, Arthur, che ricopre il ruolo di presidente della Shelby Company Limited, si ritrova con maggiori responsabilità nella gestione degli affari. “Ciò non sta bene a Linda”, ha spiegato Kate Phillips. “Lei nota i vantaggi che non sta sfruttando e così ci accorgiamo di questa sua sete di potere che emerge. Lei sa di poter manipolare Arthur”.



Linda Shelby sarà dunque un personaggio molto conflittuale, perché da una parte mostrerà la propria ambizione, ma dall’altra dovrà fare i conti con la propria educazione quacchera. “Mentre cerca disperatamente di guadagnare potere nelle sue cerchie più vicine, Linda continua a sentire il bisogno di essere buona, di aiutare e proteggere Arthur e tutta la famiglia”. Secondo la Phillips questo conflitto interiore dona al personaggio un grande spessore e sarà interessante vedere la sua evoluzione nel corso dei prossimi episodi, che nei piani iniziali avrebbero dovuto comporre la stagione conclusiva di Peaky Blinders.