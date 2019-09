Peaky Blinders: Kate Phillips sul destino di Linda Shelby nella quinta stagione

Kate Phillips è stata intervistata da DigitalSpy del futuro di Linda Shelby, il personaggio che l'attrice interpreta in Peaky Blinders, serie tv britannica di Steven Knight giunta ormai alla sua quinta stagione. In particolare Phillips si concentra su uno snodo importante per il suo personaggio in un episodio andato già in onda nel Regno Unito.

Non proseguite nella lettura della news se non volete che vi siano rivelati degli spoiler sulla quinta stagione, ancora inedita in Italia.

Dopo lo sparo ricevuto da Polly, si scopre infatti che Linda è sopravvissuta e che in seguito si allontana dalla famiglia Shelby. Vediamo Linda allontanarsi da casa di Tommy.



"Ho ricevuto la sceneggiatura e poi ho dovuto aspettare un po' per scoprire cosa fosse realmente accaduto. Mi è stato detto in buona fede che non sarei uscita dalla trama ma non si sa mai. Alla fine non sarei stata sorpresa se mi avessero uccisa; è bello essere ancora li. Ci sono molte cose in sospeso, non esiste che Arthur lasci andare Linda con Billy. Sono legati, hanno una connessione familiare. Chi lo sa, potrebbe esserci una riconciliazione" ha spiegato Kate Phillips.

I fan in ogni caso temono per la sorte di Thomas Shelby, anche questo aspetto uno dei punti chiave della nuova stagione. Peaky Blinders tornerà con la quinta stagione dal prossimo 4 ottobre, con Cillian Murphy nuovamente nel ruolo di Thomas, leader degli Shelby e dei Peaky Blinders.