Peaky Blinders, a Londra puoi diventare un membro della famiglia Shelby: ecco come

Se siete dei fan sfegatati di Peaky Blinders e state cercando un intrattenimento a tema che vi accompagni fino alla sesta stagione della serie, ora potete organizzare la vostra serata perfetta. Da luglio a Londra troverete Crooks 1926, un'esperienza teatrale coinvolgente che vi porterà direttamente nel mondo criminale londinese degli anni '20.

La descrizione dell'evento recita:"Immergiti in profondità nel mondo criminale cockney di Elephant and Castle mentre sei immerso nella brutale faida familiare per la supremazia! La produzione immersiva più ambiziosa di Colab Tavern ti garantisce completa autonomia per plasmare l'esperienza. Riuscirai ad orchestrare l'acquisizione del territorio di Londra? Farai un'alleanza con i West End Boys e ti schiererai con il padrino italiano Sabini? Diventa Blinder mentre ti alleni con artisti del calibro di Alfie White e The Cortesi Brothers. Rimedia una corsa di cavalli, assolda dei delinquenti o persino trama in privato con un subdolo traditore; qualunque cosa tu faccia, sei padrone del destino". Su Everyeye potete leggere il nostro approfondimento sul mondo di Peaky Blinders.



Crooks 1926 è organizzato alla Colab Tavern di Londra e apre il 1° luglio e dura fino alla fine di agosto. I biglietti costano 59 sterline a testa, 99 sterline per un gruppo di quattro persone e 129 sterline per un gruppo da sei persone.

La direzione ha reso noto che saranno messe in atto le misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione di COVID-19, con le linee guida sul distanziamento sociale implementate e la regola dei due metri applicata nel corso di tutta l'esperienza.

La sesta stagione di Peaky Blinders è attualmente in lavorazione e andrà in onda in Inghilterra su BBC One e in Italia arriverà su Netflix.



Scoprite dove potete vedere tutte le stagioni di Peaky Blinders in streaming.