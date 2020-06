Peaky Blinders, una misteriosa figura femminile sfiderà Thomas Shelby nella sesta stagione

Per rendere più dolce l'attesa della sesta stagione di Peaky Blinders il regista della serie ha deciso di anticipare alcuni dettagli su una new entry che darà del filo da torcere al personaggio interpretato da Chillian Murphy.

"Di nuovo ci sarà un grande personaggio femminile, abbastanza dark. Non ho mai visto un personaggio come lei in Peaky Blinders fin'ora. Non rivelerò chi è, ma di sicuro terrà testa a Tommy negli affari e in pratica lo sfida in una maniera del tutto nuova. Sicuramente non è una protagonista, e non so se definirla antagonista", ha dichiarato Anthony Byrne a Digital Spy.

Ovviamente anche in passato abbiamo visto delle donne confrontarsi con Thomas Shelby, come Jesse Eden e May Carleton, ma il regista la paragona ad un altro personaggio a dire il vero:

"È simile a Oswald Mosley... ha un'ideologia simile, e ciò rappresenta una sfida per tutti i personaggi, come ho già detto. I due non utilizzano armi e non appartengono ad una gang, ma hanno dei valori che sono come un virus e sono più letali di qualsiasi cosa. È un grande personaggio e abbiamo praticamente già scelto chi la interpreterà".

C'erano stati rumor riguardanti un possibile coinvolgimento di Julia Roberts nella sesta stagione, quindi potrebbe anche essere lei questa misteriosa ragazza. Per quanto riguarda il ruolo che ricoprirà c'è da dire che potrebbe trattarsi di una figura storica come Diana Guinnes, la donna che sposò Oswald Mosley a casa di Joseph Goebbels e in presenza dello stesso Hitler.

Abbiamo anche scoperto che in origine il ruolo di Thomas Shelby era stato concepito per Jason Statham.