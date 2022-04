Peaky Blinders, parla Anthony Byrne: 'L'episodio finale è sulla vendetta'

Peaky Blinders 6 ha fatto record di ascolti, conquistando l'apprezzamento di critica e pubblico. Questa stagione segnerà la fine della dimensione seriale della storia, e darà inizio a quella cinematografica, con un film in arrivo. Il regista Anthony Byrne ha parlato a Radio Times dell'episodio finale, dicendo che il suo tema centrale sarà la vendetta.

Ovviamente questa affermazione fa subito nascere alcune domande, perché considerando il contesto narrativo della stagione 6, Byrne potrebbe riferirsi a più di una cosa. Molti si chiedono infatti se stia parlando del piano di Tommy per vendicarsi di Oswald Mosley e di coloro che gli hanno fatto un torto in tutta la storia o se sta parlando di Michael Grey, che considera Tommy responsabile della morte di sua madre. Probabilmente il regista si riferisce a entrambe le cose, in quanto quello della "vendetta" sarà un filo conduttore che lega alla fine dei conti tutta la season.

"L'episodio cinque è il classico Peaky" ha detto Byrne nell'intervista. "Nel momento in cui ha inizio è [subito] assolutamente implacabile. E c'è molto in gioco. È un episodio davvero impegnativo. E c'è un Tommy Shelby altamente motivato e che mette tutto in moto. E poi il sesto è vendetta. È così che io la vedo."

Adesso sono tutti in attesa dell'episodio finale di Peaky Blinders, che secondo quanto riportato durerà un po' di più dei soliti 60 minuti: sarà infatti lungo 81 minuti. Una scelta pensata, che secondo Byrne servirà da banco di prova per il film di Peaky Blinders, i cui lavori inizieranno nel 2023.