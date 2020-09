Peaky Blinders, parla Sam Claflin: 'Non so se tornerò nella sesta stagione'

Nel corso di una recente intervista promozionale Sam Claflin, interprete di Oswald Mosley nella quinta stagione dell'acclamata serie tv britannica Peaky Blinders, ha dichiarato di "non avere idea" se il suo personaggio tornerà o meno per per la sesta stagione.

Claflin, che interpreta un politico fascista vissuto realmente nel dramma della BBC, ha parlato in esclusiva a Digital Spy sui preparativi della sesta stagione in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Enola Holmes, sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

L'attore si è ovviamente rifiutato di confermare apertamente che tornerà per la prossima stagione di Peaky Blinders, ma ha ammesso che si è "divertito moltissimo a far parte dei precedenti: è un ruolo così succoso, calato in un momento ancor più succoso della storia", ha detto. "Avere l'opportunità di esplorare ulteriormente questo aspetto sarebbe fantastico. Per quanto ne so, c'è ancora l'intenzione di girare la sesta serie".

Accennando alle battute d'arresto avvenute dietro le quinte a causa della pandemia in corso - "il mondo intero sembra fare due passi avanti e tre indietro al momento" ha dichiarato - Claflin ha rivelato che spera di tornare presto sul set di Peaky Blinders, ed è pronto a tornare in un batter d'occhio. "Sto già facendo crescere i baffetti", ha scherzato. "Adesso sono pronto. Quindi vedremo."

Ricordiamo che in precedenza la sesta stagione di Peaky Blinders è stata descritta come fuori di testa; per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Peaky Blinders 5.