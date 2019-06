Peaky Blinders: parola a Antony Genn, uno dei compositori dello show

L'attuale responsabile delle musiche della serie tv Peaky Blinders racconta la sua esperienza nello show e come creare una colonna sonora "da fuorilegge".

Arrivato a far parte della crew nella quarta stagione della serie dopo essere stato approcciato da Cillian Murphy, Genn, assieme al collega Martin Slattery, ha promesso fin da subito una rivoluzione musicale nel mondo di Peaky Blinders.



"Cillian è un amico, e mi ha chiesto se io e Martin fossimo interessati a supervisionare i contenuti musicali di Peaky Blinders. Al che ho risposto di no... Saremmo interessati ad occuparci di TUTTO ciò che concerne l'aspetto musicale, e adottare un approccio completamente nuovo e innovativo!"



Ciò che Genn desiderava per la serie era maggiore libertà creativa e, se fossero stati d'accordo, l'inclusione di vari artisti - come Laura Marling -. Voleva andare oltre, e ci è riuscito.



"In un qualche modo, sono riuscito a convincerli che fosse una buona idea!"



Fin dall'inizio però, l'obiettivo principale è stato cercare di rendere nel miglior modo possibile l'idea di un ambiente al di fuori della legge. "Tommy Shelby (Murphy) è un fuorilegge, Nick Cave, Iggy Pop, Pj Harvey, Jack White sono tutti fuorilegge. Quello era il tipo di atmosfera che cercavamo di evocare. Ma i fuorilegge non si limitano a questo genere di musica, ed è così che ad esempio abbiamo chiesto a Laura Marling di collaborare con noi. Lei non è solo una fuorilegge, è anche una tipa davvero tosta!"

Ma a quanto pare Peaky Blinders ne ha ancora di storie da raccontare e, speriamo, di buona musica da farci ascoltare.