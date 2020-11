Peaky Blinders, Paul Anderson assicura: 'La sesta stagione arriverà presto'

La star di Peaky Blinders Paul Anderson ha condiviso un entusiasmante aggiornamento sull'attesissima sesta stagione della serie creata da Steven Kinight. L'interprete di Arthur Shelby ha infatto fatto sapere che lo show tornerà presto.

Su Instagram ha condiviso un'illustrazione del suo personaggio insieme alla didascalia: "Stagione 6 #comingfknsoon. Vi ringrazio tutti per l'attesa, ne varrà la pena".

La produzione doveva originariamente partire a marzo, tutto sembrava essere pronto ma poi l'inizio delle riprese è stata ritardato a causa della pandemia.

"Sono stati costruiti i set, i costumi. Le fotocamere e gli obiettivi sono stati testati. Le location sono state prenotate. Tutta la preparazione è stata fatta. È un vero peccato non essere in grado di far partire tutto per adesso", aveva spiegato il regista Anthony Byrne. Fortunatamente, a luglio, la BBC ha annunciato che la produzione dello show BBC sarebbe partita molto presto. Ma molto probabilmente bisognerà attendere comunque il prossimo anno.

In tutte queste incertezze, sappiamo che questa nuova stagione non deluderà i fan stando a quanto riferito da Emmett J Scanlan. Sappiamo che nel corso di questi mesi ci sono stati vari rimaneggiamenti sia della sceneggiatura che della location per fare in modo che tutto possa rispettare le norme anti-covid. A questo punto non possiamo sapere con precisione quando la sesta stagione di Peaky Blinders verrà rilasciata ma, a quanto pare ciò non accadrà prima del 2022.