Peaky Blinders, ecco perché Cillian Murphy odia il look di Tommy

La coppola, i completi a tre pezzi e l'ormai iconico taglio di capelli d'epoca degli anni '20. Una semplice ricerca del termine "taglio di capelli Peaky Blinders" produce infiniti articoli su come richiedere il taglio alla Tommy Shelby. Nonostante la popolarità dello stile, l'attore protagonista Cillian Murphy in realtà lo odia.

Durante un'intervista a Woman and Home, l'attore 43enne si è lamentato di quanto sia facilmente riconoscibile con i lati rasati e la parte superiore più lunga:

"La gente chiede un taglio alla Peaky. È pazzesco che alla gente piaccia - non è cresciuto con me. Quando non ho quel taglio di capelli posso salire sull'autobus abbastanza indisturbato."

In effetti, lo stile mostrato nella serie televisiva è così popolare che il toro di bronzo nell'arena di Birmingham era persino vestito con un berretto piatto e un panciotto e l'immagine è stata usata per promuovere l'uscita della quinta stagione.

Al contrario, alcuni personaggi noti come David Beckham, hanno amato così tanto lo stile che quest'ultimo ha prodotto una gamma ufficiale di abbigliamento ispirato a Peaky Blinders insieme al creatore dello show Steven Knight. Anche Kristen Bell e suo marito, Dax Shepard, hanno apprezzato lo stile tanto che si sono anche vestiti come la gang dei Peaky Blinders durante una giornata in cui hanno preso parte alle reali gare di cavalli. Insomma, l'unico a non sopportarlo è proprio Cillian Murphy.

In attesa di novità sulla data di uscita della stagione finale, l'account ufficiale della serie ha pubblicato in rete alcune foto di Cillian Murphy sul set di Peaky Blinders 6. Sapevate, inoltre, che Charlie Murphy, interprete di Jessie Eden in Peaky Blinder, avrà un ruolo nell'attesa serie di Halo basata sulla celebre saga videoludica?