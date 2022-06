Peaky Blinders: ecco tutti i possibili spin-off in attesa del film

Peaky Blinders 6 è disponibile su Netflix e in attesa del gran finale, i fan della serie BBC sono pronti ad accogliere tutti i possibili spin-off che la serie con protagonista Cillian Murphy sarà in grado di lasciare sul campo. Proviamo a scoprire insieme quali sono quelli che hanno le maggiori possibilità fi entrare in produzione.

In primo luogo, sembra assai quotato uno spin-off dedicato a Finn, un personaggio sempre rimasto in sordina che però, nel corso della stagione 6 ha saputo crearsi numerose inimicizie, diventando un degli avversari più temuti dalla stessa banda criminale guidata da Thomas Shelby. Al suo fianco, potrebbe prender sempre più piede una nuova generazione di Peaky Blinders, tenuto conto che ormai la famiglia intera, compresi Arthur e Ada, sembra interessata ad affari su vasta scala che vanno ben oltre la sola Birmingham. In tal senso, Isaiah, che è stato un membro integrante dei Peaky Blinders dalla stagione 2, potrebbe assumere il ruolo di nuovo leader.

Se non teniamo conto del Tommy di Cillian Murphy, l'Alfie Solomons di Tom Hardy è probabilmente diventato il personaggio ricorrente più popolare e amato di Peaky Blinders. E proprio lui potrebbe essere il protagonista prescelto di un eccezionale spin-off. La sua morte simulata nella stagione 5 ha infatti aperto le porte a questa ipotesi e i fan di Peaky Blinders ne sarebbero a dir poco entusiasti.

Potrebbe poi esserci una serie dedicata alla componente americana di Peaky Blinders. La famiglia di Birmingham sta ancora gestendo la compravendita dell'oppio negli Stati Uniti, quindi una serie spin-off potrebbe seguire le bande americane che lavorano con proprio con gli Shelby. Che si tratti della banda di Boston di Jack Nelson o di quella ebraica di Alfie Solomons, gli spin-off di Peaky Blinders hanno molte opzioni per espandere il franchise concentrandosi sui gangster americani della stessa epoca. Molti fan vorrebbero poi una serie tutta dedicata ad Ada, la donna nata per fare politica, che in molti vedono come degna erede proprio di Thomas Shelby.

Il finale di Peaky Blinders riuscirà a tracciare la strada per nuove serie tv? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.