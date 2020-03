Peaky Blinders: le prime immagini del Garrison Pub in una nuova veste

Il regista di Peaky Blinders, Anthony Byrne, ha commentato le prime immagini che svelano un cambiamento importante per lo show nella sesta stagione. Byrne su Instagram ha mostrato le immagini del nuovo look del Garrison Pub, spiegando i motivi della riprogettazione del locale, uno dei luoghi iconici della serie creata da Steven Knight.

Accanto alle immagini, le frasi di Byrne:"Ecco un'anteprima del nuovo Garrison Pub. Voglio sottolineare che era quasi finito ed è illuminato in queste immagini da luci di lavoro e non dal nostro fantastico direttore della fotografia, Mathieu Plainfosse".

Byrne ha proseguito:"Questa è la parte posteriore del Garrison Pub. Non volevo cambiare troppo la parte anteriore per motivi di trama in cui non posso entrare".



Il regista ha spiegato che l'intenzione era quella di rendere il bar più oscuro e usare il nero e l'oro perché quei due colori "scorrono tematicamente durante la sesta stagione. Volevo cambiare il backbar e nelle discussioni con Nicole Northridge, la nostra straordinaria scenografa con cui ho lavorato su S5, volevamo renderlo molto scuro e usare il nero e l'oro nella combinazione di colori".

Nel frattempo la produzione ha posticipato le riprese di Peaky Blinders in seguito all'emergenza legata al Coronavirus.

Qualche settimana fa Joe Cole ha commentato le teorie sul suo personaggio in questa sesta stagione. La pre-produzione della sesta stagione di Peaky Blinders era iniziata a fine gennaio.