Peaky Blinders, a che punto è la stagione 6? Gli ultimi aggiornamenti

Le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders sono state rimandate a tempo indefinito a causa della pandemia, ma il membro del cast Finn Cole si è detto fiducioso riguardo ad un imminente inizio dei lavori.

"Non lo so. Ne stanno discutendo e arriverà sicuramente. Ma con il mondo messo in questo modo, è davvero difficile programma queste cose e cercare di metterle in atto. Ma prima o poi arriverà, e immagino che inizierà il prossimo anno", ha dichiarato l'interprete di Michael Gray a Digital Spy. "Farò il mio meglio per ciò che mi chiederanno di are. Ma sfortunatamente è ancora troppo presto per sapere cosa accadrà esattamente."

Sebbene sia tutto pronto per l'inizio della produzione, come confermato lo scorso giugno dal regista Anthony Byrne, l'attore ha rivelato di non aver ancora ricevuto i copioni dei nuovi episodi: "Devono ancora consegnarmeli, ma credo che arriveranno presto. Perciò una volta che avrò gli script, saprò esattamente cosa sta succedendo e quando dovrò mettermi a lavoro. Ma fino ad allora, sono nella stessa situazione degli altri fan: non vedo l'ora di iniziare e non vedo l'ora di vederla."

Stando a Byrne l'obiettivo è quello di iniziare le riprese dei nuovi episodi nei primi mesi del 2021, il che significherebbe una potenziale uscita tra la fine del prossimo anno e la prima parte del 2022. Nel frattempo, il creatore Steven Knight ha svelato delle anticipazioni su Peaky Blinders 6.