Peaky Blinders, quando uscirà la sesta stagione? Scopriamolo insieme

Come ormai sappiamo bene, le riprese di Peaky Blinders 6 sono state posticipate a causa del Covid-19. Molti sono dunque i dubbi relativi alla sua data di uscita.

In una recente intervista, lo sceneggiatore Anthony Byrne ha ammesso che è difficile sapere con certezza quando si potrà tornare a girare. Probilmente le riprese potrebbero potenzialmente riprendere nel 2021.

"In un mondo ideale sarebbe stato bello poter avere tutto pronto entro la fine dell'anno. Ma così non sarà. Possiamo di certo prepararci per riprendere la produzione all'inizio del prossimo anno. Sembra fattibile, ma non c'è alcuna certezza".

"Bisogna tenere presente che se iniziamo le riprese a gennaio (2021), non avremmo finito fino a maggio o giugno e poi ci vorranno comunque almeno altri 6 mesi per editare tutto".

É plausibile dunque presupporre che la nuova data di uscita della stagione 6 di Peaky Blinders sarà definita per la fine del 2021 o per l'inizio del 2022. Byrne ha anche spiegato che la produzione sta attualmente valutando come fare in modo che le riprese avvengano in totale sicurezza, secondo le nuove regole di distanziamento sociale, che avranno chiaramente un forte impatto su tutti i programmi TV in futuro.

"Abbiamo già qualche idea su come realizzeremo le varie scene, sia che si tratti di scene di intimità o di combattimenti. C'è sicuramente un modo per farlo ed è questo il motivo per cui ci stiamo prendendo il giusto tempo per far tutto bene".

Quando la produzione è stata interrotta mancava veramente poco all'inizio delle riprese: "Eravamo a cinque giorni dall'inizio delle riprese e qualche giorno prima avremmo assistito all'iconico taglio di Cillian", ha spiegato Anthony Byrne".

A proposito di Cillian Murphy, pare che la parte di Thomas Shelby fosse stata pensata per Jason Statham. Voi sareste riusciti ad immaginare un Tommy diverso? Fatecelo sapere nei commenti.