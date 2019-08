Peaky Blinders, rivelata la data di uscita della quinta stagione

La quinta stagione di Peaky Blinders, saga criminale prodotta da BBC One con protagonista Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby, sarà in streaming su Netflix a partire dal prossimo 4 ottobre.

La sinossi ufficiale della stagione 5 della serie creata da Stephen Knight recita: "Peaky Blinders, epica serie su una famiglia di gangster ambientata nelle strade senza legge di Birmingham, nel Regno Unito, segue l'evoluzione del leader Tommy Shelby (Cillian Murphy), da signore del crimine dietro le quinte a legittimo uomo d'affari e parlamentare. Esplora i modi in cui la violenza distrugge le vite, l'ascesa e la caduta degli imperi nel tempo e le corrosive divisioni di classe. La stagione 5 vede un mondo nel caos dopo il crollo finanziario del 1929. Quando il parlamentare Tommy Shelby viene avvicinato da un politico carismatico con una visione audace per la Gran Bretagna, si rende conto che la sua risposta avrà un impatto non solo sul futuro della sua famiglia, ma su quello dell'intera nazione."

Oltre a Murphy fanno parte del cast, tra gli altri, Helen McCrory (Skyfall, Harry Potter) nei panni di Polly Gray, Paul Anderson (The Revenant) nel ruolo di Arthur Shelby, Kate Phillips (che ha recentemente dato alcune anticipazioni) nel ruolo di Linda Shelby, Aidan Gillen (Game of Thrones) nei panni di Aberama Gold.

Tra i volti nuovi della quinta stagione di Peaky Blinders ci sono Sam Claflin, Anya Taylor-Joy, Brian Gleeson, Neil Maskell, Kate Dickie e Cosmo Jarvis.

Dai un'occhiata al trailer di Peaky Blinders 5.