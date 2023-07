Peaky Blinders contro Ron DeSantis: 'Nostro video usato senza permesso'

La scelta del team di Ron DeSantis di includere alcuni frame di Peaky Blinders in uno degli ultimi video pensati per la campagna elettorale del candidato Repubblicano alle presidenziali USA potrebbe non esser stata delle più sagge: la produzione dello show con Cillian Murphy ha infatti immediatamente preso le distanze dalla cosa.

Il video di cui sopra prende spunto da alcuni dei provvedimenti più apertamente omofobi di DeSantis, contrapponendo il modo di fare del nostro a quelli di un Donald Trump che viene al contrario presentato come eccessivamente morbido e aperto nei confronti della comunità LGBTQ+.

È qui che entra in gioco la serie nel cui successo neanche Cillian Murphy ha creduto dal primo momento: tra un Christian Bale versione American Psycho e meme di ogni genere fa infatti la sua comparsa un brevissimo spezzone che vede protagonista Tommy Shelby. Un accostamento che Steven Knight e soci hanno già mostrato di non gradire: "Le immagini di Tommy Shelby mostrate nel video per la campagna di Ron DeSantis sono state ottenute senza permesso. Non supportiamo né approviamo in alcun modo la narrativa portata avanti dal video e ne disapproviamo questo tipo di utilizzo" si legge in un post pubblicato sui social.

Basterà a far tornare il team di DeSantis sui suoi passi? Staremo a vedere! Tornando alla serie con Tom Hardy ed Helen McCrory, intanto, qui trovate la nostra recensione della sesta stagione di Peaky Blinders.