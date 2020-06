Peaky Blinders: il ruolo di Tommy Shelby era stato pensato per Jason Statham

Continuano i commenti di Steven Knight su Peaky Blinders: questa volta l'autore della serie ha voluto rivelare alcuni dettagli sull'attore inizialmente scelto per la parte di Tommy Shelby, protagonista dello show della BBC.

Steven Knight ha risposto alle domande di Esquire, affermando di aver pensato inizialmente a Jason Statham per il ruolo di figura centrale di Peaky Blinders. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni della testata online: "Ho incontrato Cillian Murphy e Jason Statham a Los Angeles, gli ho parlato della parte e avevo scelto Jason. Uno dei motivi di questa scelta è per la grande fisicità di Statham. Invece quando ho incontrato Cillian non ho visto subito Tommy, non sono stato abbastanza intelligente da capirlo subito".

A fargli cambiare idea è stato un messaggio ricevuto da Cillian Murphy: "Mi ha mandato un messaggio che diceva, ricordati che sono un attore. È proprio vero, riesce a trasformarsi in una parte, se lo incontri per strada è una persona completamente diversa".

Nel frattempo abbiamo scoperto che Stephen Graham si unirà al cast di Peaky Blinders nel corso della sesta stagione, che ci mostrerà come continua la storia di Tommy Shelby e della sua famiglia. Non sappiamo ancora quando le puntate inedite saranno disponibili, ricordiamo che le riprese erano state sospese a causa dell'emergenza Coronavirus.