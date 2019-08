Peaky Blinders: la scena della scomparsa di uno dei personaggi è stata quasi improvvisata

È stata recentemente rivelata la data di uscita di Peaky Blinders, serie TV prodotta dalla BBC e con protagonista Cillian Murphy, oltre ad un cast d'eccezione. Il regista dello show, rivela però che una parte importante della quarta stagione non era ancora pronta.

Parliamo della morte di Alfie Solomons, personaggio interpretato da Tom Hardy e diventato da subito uno dei più amati dai fan. Come ricorderete è stato ucciso dal protagonista Thomas Shelby in una scena emozionante girata su una spiaggia. Ecco quindi le parole di David Caffrey su come è andata veramente: "Il problema è che non c'era nel copione. Abbiamo iniziato a girare la serie e avevamo poco tempo per la parte di Tom, abbiamo filmato la parte con i barili di birra a Liverpool e poi ci siamo spostati sulla spiaggia. Il problema è che quella parte non era ancora stata scritta [...] Quindi alla fine sono stati Tom e Cillian ad aver ideato la scena, hanno deciso di sparare in contemporanea e di cadere entrambi".

Ricordiamo che la serie andrà in onda il prossimo 25 agosto, mentre sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 ottobre. Vi lasciamo con questo emozionante trailer della quinta stagione di Peaky Blinders.

Cosa ne pensate di questa serie? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.