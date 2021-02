Peaky Blinders: e se nella sesta stagione spuntasse anche David Beckham?

Nelle ultime settimane i fan di Peaky Blinders hanno avuto conferma che la sesta stagione della serie è in arrivo, ma anche che sarà quella finale. Al di là dell'annunciato film che allargherà il franchise, e degli altri progetti che potrebbero seguire, l'attenzione di tutti è proiettata sulla conclusione dello show, che si preannuncia "col botto".

Con queste parole, infatti, il creatore Steven Knight ha definito la stagione 6 di Peaky Blinders, e il pubblico si aspetta grandi sorprese anche nel cast.

Una suggestiva voce, per la verità sentita già in passato, riguarda la possibile presenza di David Beckham. L'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan flirta da sempre con il mondo dello spettacolo, che conosce bene anche grazie alla moglie Victoria Adams. Oltre a essere comparso in un episodio di Modern Family ha avuto per esempio una piccola parte in King Arthur di Guy Ritchie, per non parlare di un film come Sognando Beckham, in cui era la fonte di ispirazione della protagonista.

David Beckham inoltre non perde un episodio della saga della famiglia Shelby, e nel 2019 è stato ospite sul set della quinta stagione di Peaky Blinders, dando anche adito a rumor sulla sua presenza nel cast. Spesso anche nel look manifesta la sua passione per lo show, e ha persino lanciato la caspule By Order of the Peaky Blinders, ispirata fin dal nome alla serie con Cillian Murphy, per il brand Kent & Curwen.

Sarà quindi la volta buona per vedere David Beckham nel cast di Peaky Blinders? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Per altri approfondimenti, intanto, ecco tutte le domande a cui la stagione finale di Peaky Blinders dovrà rispondere.