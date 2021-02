Peaky Blinders, primo sguardo alla villain della stagione 6: è una star di Black Mirror!

Una star di Black Mirror, celebre serie tv di fantascienza di Netflix, si è unita al cast della sesta stagione di Peaky Blinders e lo ha fatto con stile.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, Amber Anderson è approdata nell'universo narrativo della serie di Steven Knight, e per presentarla ai fan la produzione ha pubblicato immediatamente un first look per il suo misterioso personaggio.

La Anderson è stata scritturata nella sesta e ultima stagione del dramma della BBC per interpretare un personaggio attualmente sconosciuto: nella foto, la vediamo vestita in pieno stile Peaky mentre tiene in mano una sigaretta.

Lo scorso giugno il regista di Peaky Blinders, Anthony Byrne, aveva anticipato che un nuovo personaggio femminile avrebbe fatto il suo ingresso in scena per mettere i bastoni fra le ruote di Tommy Shelby: "Ci sarà un nuovo grande personaggio femminile, che sarà piuttosto oscuro", ha detto. "Non ho mai visto un personaggio come lei in Peaky prima d'ora. Non dirò chi è, ma sicuramente darà a Tommy parecchi grattacapi."

La sesta stagione di Peaky Blinders è attualmente in fase di riprese e sarà distribuita nel corso del 2021.

