Peaky Blinders, Sophie Rundle è diventata mamma: 'Il mio regalo di Pasqua'

Mentre continuano le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders, un lieto evento ha cambiato la vita di una protagonista nella serie. Sapevamo da tempo della gravidanza di Sophie Rundle, e nei giorni scorsi l'attrice che interpreta Ada Shelby ha dato alla luce il suo bambino, nato dalla relazione con il fidanzato Matt Stokoe.

Sophie Rundle ha comunicato la notizia pubblicando un paio di foto con in braccio il neonato sul suo profilo Instagram. Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia, e nella didascalia l'attrice scrive:

"Il nostro bambino, che è arrivato sano e salvo nel weekend di Pasqua e ha cambiato per sempre la partita. Il mio piccolo ovetto. Il mio cuore traboccante e grato."

Inutile dire che il post ha ricevuto decine di migliaia di like e commenti, dai follower di Sophie Rundle e dai suoi amici e colleghi, come Max Beesley, che ha recitato con lei e con Stokoe sul set di Jamestown e che le ha dato il benvenuto "nel club dei genitori".

Tornando a Peaky Blinders, Sophie Rundle ha promesso una Ada Shelby più tosta che mai in quella che sarà la stagione finale dello show. I nuovi episodi, ha anticipato, "saranno tutti fuoco e fiamme". Ci sarà da divertirsi, insomma, anche quando abbandonerà momentaneamente biberon e pannolini per tornare sul set di Peaky Blinders.