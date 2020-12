Peaky Blinders, Sophie Rundle è stata ricoverata in ospedale per Coronavirus

Sophie Rundle, interprete di Ada Thorne in Peaky Blinders, quarta e unica femmina dei fratelli Shelby, ha usato Instagram per comunicare a tutti i suoi followers di aver contratto il COVID-19 e aver sofferto di spiacevoli sintomi oltre che aver avuto bisogno di un ricovero in ospedale.

Condividendo un paio di selfie dal suo “letto malato” che potete trovare in calce alla notizia, l'attrice ha scritto: "Quindi per Natale quest'anno mi sono fatto un attacco di Covid-19. Ho anche un occhio iniettato di sangue molto festoso per tutto il vomito che ho avuto in ospedale.. Non riesco a gustare NIENTE, ho la tosse che potrebbe gareggiare con un ragazzo orfano di una casa di lavoro dickensiana e l'angelo in cima al mio albero di malattie festivo è il mal di denti dovuto ai miei denti del giudizio. Piuttosto la festa dei disturbi festivi!" insomma, sicuramente non il miglior modo per trascorrere queste feste.



Ha proseguito: "Ma l'autocommiserazione è una tale seccatura e siamo tutti stufi, giusto? Allora cosa stiamo facendo tutti? Come vi tirate su di morale? Se ti senti giù, sappi che non sei solo. Puoi unirti alla mia banda."



Immediati sono arrivati i messaggi di supporto a partire dall'account Instagram ufficiale di Peaky Blinders, Packy Lee, e l'attrice di My Mad Fat Diary Sharon Rooney.



Rundle ha poi condiviso aggiornamenti nelle sue storie per ringraziare tutti per i loro "adorabili" messaggi e per averle fatto arrivare tanto amore e supporto.

"Mi sento molto meglio e sono passata dal mio letto malato al mio divano malato", ha detto Rundle. "Mi sento bene. Quindi volevo solo dire grazie per essere così gentili e spero che tutti stiano bene".



