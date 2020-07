Peaky Blinders, la stagione 6 conterrà elementi sovrannaturali? Parla il creatore

Nonostante lo slittamento a causa della pandemia, l'attesa per la sesta stagione di Peaky Blinders è già piuttosto alta, e in un'intervista al sito ufficiale della serie, PeakyBlinders.tv, il creatore Steven Knight ha anticipato alcuni dettagli su ciò che ci aspetta. Knight ha parlato anche della presenza di un "elemento sovrannaturale".

Certo, non bisogna immaginare fantasmi o demoni che imbracciano fucili. Knight sembra intenzionato ad affrontare la questione da un punto di vista più psicologico e introspettivo. "Mi piace anche l'elemento sovrannaturale" ha raccontato. "C'è una maledizione su Tommy? In altre parole, è tutto predestinato, le vite sono già scritte? Abbiamo il libero arbitrio o no?"

Secondo Steven knight, "a volte Tommy sente di non averlo perché sembra che ogni cosa sia destinata a fermarlo o a spostarlo in un'altra direzione. E lo stesso accade con tutta la famiglia". Quindi arriva la promessa: "Affronterò di più questo aspetto nella prossima stagione."

Nel corso dell'intervista, parlando della famiglia Shelby e di ciò che la distingue nonostante la mancanza di una figura paterna, il creatore di Peaky Blinders serie l'ha definita "efficace". "È come nei western, Tommy, Arthur e Polly vincono insieme. Vincono contro i pronostici, contro avversari più forti, vincono, ed è una cosa che la gente ammira."

Sembra inoltre che nella prossima stagione di Peaky Blinders Thomas Shelby sarà sfidato da una misteriosa figura femminile.