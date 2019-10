Peaky Blinders, la stagione 6 porterà un personaggio storico sorprendente

La quinta stagione di Peaky Blinders è appena arrivata su Netflix e già si inizia a parlare della sesta. Lo ha fatto il creatore della serie, Steven Knight, anticipando l'entrata in scena di un personaggio storico. Dopo l'introduzione del leader fascista Oswald Mosley e di Winston Churchill, chi sarà il prossimo?

In un recente AMA (Ask Me Anything) su Reddit, un fan ha chiesto a Knight se qualche personaggio storico famoso (o famigerato) apparirà nella prossima stagione, facendo il nome di Al Capone. La sua risposta sembra "congelare", almeno momentaneamente, questa ipotesi. "Non sto pianificando di andare necessariamente verso Ovest, ma se incontreremo personaggi famosi coinvolti nelle attività in cui è coinvolto Tommy, li useremo sicuramente."

Molto interessante, però, è quello che il creatore di Peaky Blinders aggiunge subito dopo: "Nella stagione 6 ci sarà una figura storica che potrebbe sorprendere molte persone."

Chi sarà questo personaggio? Ognuno, fino a un annuncio ufficiale, è libero di scatenare la propria fantasia e di fare le più strampalate ipotesi. Il sito Digital Spy si è sbilanciato con un pronostico davvero pesante: Adolf Hitler. Il collegamento potrebbe essere Oswald Mosley: nel 1936, quando sposò in seconde nozze Diana Mitford, la cerimonia ebbe luogo nella casa di Joseph Goebbels, e il dittatore nazista fu l'ospite d'onore.

In attesa di ulteriori notizie, puoi leggere qui la recensione di Peaky Blinders - quinta stagione - disponibile in streaming su Netflix.