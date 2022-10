Peaky Blinders, Steven Knight elogia Netflix: 'Il nostro successo è anche merito suo'

Cillian Murphy non pensava che Peaky Blinders avrebbe ottenuto un simile successo e così anche Steven Knight che in una sua recente intervista ha voluto ringraziare Netflix che ha permesso alla sua serie di raggiungere il pubblico più vasto possibile.

In una chiacchierata con Deadline, il famoso sceneggiatore ha spiegato come fosse ben consapevole del ruolo svolto dal gigante dello streaming, soprattutto per ciò che riguarda il pubblico d'oltreoceano che difficilmente a suo avviso si sarebbe fatta attrare da una storia come quella portata da lui sul piccolo schermo. Knight si è detto pienamente soddisfatto della risposta della risposta ottenuta presso gli spettatori e chiarito che a suo avviso senza Netflix non si sarebbe potuto raggiungere un simile successo:

"Quello che trovo davvero eccitante sempre più negli ultimi due o tre mesi è la quantità di persone che hanno visto le prime due serie. Molte persone le hanno appena viste e il crescente amore per lo spettacolo, il modo in cui sta influenzando le persone nel vestire vestono, nel comportarsi diversamente. É straordinario il modo in cui negli Stati Uniti sentiamo che il pubblico ispanico e nero stia rispondendo; è fantastico. Senza una piattaforma come Netflix non saremmo potuti riuscirci. Il nostro successo è anche merito suo".

Knight ha suggerito che quando ha iniziato a lavorare allo show, non pensava di rivolgersi ad un pubblico di proporzioni globale: "Peaky Blinders è ambientato a Birmingham e racconta la storia di una banda criminale del 19° secolo che si interseca con la vita reale della città. Non pensavamo che il pubblico americano avrebbe apprezzato qualcosa di questo tipo".

Il film di Peaky Blinders sta per diventare realtà e presto potremo vedere all'opera Tommy Shelby e i suoi in un finale che si preannuncia davvero sorprendente.