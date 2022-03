Peaky Blinders, Steven Knight sul film: 'Ci sarà anche la nuova generazione'

Le riprese del film di Peaky Blinders inizieranno nel 2023, e i lavori sulla sceneggiatura sono ancora in corso. Steven Knight, creatore della serie, ha recentemente svelato in un'intervista cosa potranno aspettarsi i fan dalla pellicola. Ecco cosa ha detto.

Come sappiamo Peaky Blinders si concluderà con la sesta stagione, che ci porterà poi al film e in seguito ad eventuali spin-off. Questa season è importante, perché sta portando dentro una nuova generazione che, secondo quanto riportato da Knight, "farà parte di ciò che accadrà nel film". Secondo lui trovare questi attori nel lungometraggio farà subito pensare ai fan "eccoci qui, questo è il futuro." Infatti il regista della stagione sei, Anthony Byrne, sta già pensando a uno spin-off sui Peakies più giovani, che arrivano a Londra a portare scompiglio.

Certo, sicuramente non si abbandonerà il passato, o comunque non adesso. Anche perché Cillian Murphy e Paul Anderson hanno già confermato che saranno presenti nella pellicola, ma sono al momento gli unici del cast originale ad averci dato queste certezza.

"Il film, so esattamente di cosa parlerà. E so quali due storie racconterà. Il modo in cui la storia si svilupperà, non ancora lo so. Quello che succederà dopo voglio che dipenda dal film. Perché tutto ciò che sappiamo è che qualcuno salterà fuori – penso di sapere chi si tratterà" ha detto Knight, che è stato piuttosto criptico ai microfoni di Esquire.

Nel frattempo Harry Kirton, che sarà il giovane Shelby, si è detto ansioso di affrontare il ruolo. "Non voglio offuscare il bel dipinto che è stato realizzato da Cillian [...] e dallo stesso Steven" ha infatti detto l'attore, che però non ha dubbi sulle sue capacità. "Semplicemente mi dispiacerebbe far venire fuori un sequel di qualità scadente". Staremo a vedere.