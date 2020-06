Peaky Blinders, Steven Knight rivela i personaggi che rimpiange di aver fatto morire

Steven Knight, scrittore e showrunner di Peaky Blinders, è di recente intervenuto in un live con Esquire per commentare il sesto episodio della quinta stagione. Nel farlo, ha anche parlato di tutti quei personaggi che rimpiange di aver ucciso nel corso delle varie puntate.

Durante la chat, Steven ha rivelato che i quattro personaggi che si è pentito di aver conseganto alla morte sono Aberama Gold (Aidan Gillen), Barney Thompson (Cosmo Jarvis), Malacki Byrne (Tom Vaughan-Lawlor) e Major Campbell (Sam Neill).

"Avrei dovuto tenerlo in vita [Aberama], avrei potuto solo ferirlo", ha detto lo sceneggiatore.

"E poi c'è Barney Thompson interpretato dallo straordinario Cosmo Jarvis che è semplicemente geniale e vorrei davvero averlo tenuto in vita ora perché è un bravo attore".

"L'altro è Tom Vaughan-Lawlor che ha interpretato Malacki Byrne. Ha avuto una parte piuttosto piccola, ma di grande impatto. Anche lui è stato geniale. Non avrei di certo voluto farlo fuori, ma a volte devi farlo perché la storia deve andare avanti".

Steven ha aggiunto poi che il suo più grande rimpianto è stato certamente il Maggior Campbell, un personaggio così complesso e al contempo straordinario: "Un grande è stato il Maggiore Campbell e mentre stavo scrivendo l'episodio 6 di quella serie e ho pensato che non potevo semplicemente inviare la sceneggiatura a Sam Neill. Così, gli ho telefonato spiegando le mie ragioni e lui ha subito detto 'Non voglio morire', quindi gli ho detto 'OK, ci penserò' e ci ho pensato davvero molto, ma poi ho dovuto farlo per forza. Ed è stato fantastico. Sfido chiunque a dire il contrario".

"La mia non è certamente una posizione divertente, hai nelle tue mani il destino dei personaggi, prima li crei e poi devi ucciderli e non è per niente carino".

Pare che Stephen Graham si sia unito al cast di Peaky Blinders 6. Anche il suo personaggio sarà condannato a morte certa? Per saperlo non ci resta che attendere. Intanto vi ricordiamo che le riprese di Peaky Blinders 6 sono state momentaneamente sospese a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19. Quale sarà il destino di Tommy Shelby e della sua gang?