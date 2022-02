Peaky Blinders, Tom Holland avrebbe potuto far parte della serie BBC

La star della trilogia di Spider-Man, Tom Holland, avrebbe potuto far parte del cast di Peaky Blinders: la rivelazione arriva dallo stesso attore, durante una recente intervista a LadBible. Ecco come ha commentato la notizia Harry Kirton, che nella serie BBC interpreta Finn Shelby.

Oltre ai grandi nomi che già fanno parte del cast di Peaky Blinders, se ne sarebbe potuto aggiungere un altro: quello di Tom Holland, che ha recentemente rivelato di aver partecipato alle audizioni per la serie BBC, senza successo.

L'attore Harry Kirton, intervistato da Digital Spy, ha commentato: "Se Tom Holland avesse fatto parte dello show, credo che avrebbe potuto prendere il ruolo di Michael Gray. Si somigliano un po' lui e Finn Cole".

"Essendo un grande attore di successo, credo abbia partecipato per interpretare un ruolo principale" ha proseguito l'attore. "Non so quanto tempo fa abbia fatto il provino. Potrebbe essere una cosa recente, quindi poteva entrare come antagonista o altro".

Tom Holland non sarebbe l'unico grande escluso dallo show BBC: anche l'attrice Vicky McClure ha rivelato di aver partecipato a vari provini, mentre Jason Statham era tra gli attori in lizza per il ruolo di Tommy Shelby, che alla fine è andato a Cillian Murphy. A questo proposito ecco le ultime foto di Cillian Murphy sul set di Peaky Blinders.

Nell'intervista, Kirton ha espresso anche un suo parere su chi vorrebbe vedere nel futuro del franchise: "Ezra Miller, lo trovo affascinante" per poi aggiungere che gli piacerebbe "lavorare anche con Joaquin Phoenix e Robert Pattinson".

Il creatore dello show Steven Knight ha recentemente confermato che Tommy e Arthur Shelby faranno parte del film di Peaky Blinders, che entrerà in fase di produzione nel 2023 e rappresenterà un nuovo capitolo del franchise, dopo la fine della serie BBC con la sesta e ultima stagione.

Il film non metterà la parola fine a questo universo narrativo: infatti, proprio oggi Knight ha annunciato che ci saranno futuri sequel e spin-off di Peaky Blinders.