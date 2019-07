I Peanuts nel trailer di Snoopy in Space, serie animata in arrivo su Apple TV

Snoopy è tornato in tv ma non sulla Terra. Nella giornata di mercoledì, Apple TV + ha svelato il suo primo trailer per la prossima serie animata dei Peanuts, intitolata Snoopy in Space. Lo show vedrà protagonisti personaggi principali delle strisce giornaliere realizzate da Charles M. Schultz, pubblicate dagli anni '50 fino alla morte dell'autore.

La nuova serie animata vede Snoopy e il suo sogno di diventare astronauta prendere forma e concretizzarsi quando lui e Woodstock si uniscono alla banda dei Peanuts in un viaggio in direzione NASA, dove vengono scelti per una missione d'élite nello spazio. Mentre Snoopy e Woodstock si addestrano alla missione, Charlie Brown e la sua banda di amici assistono alla missione.

Nel trailer diffuso si vede Charlie Brown desiderare un 'cane normale'. Snoopy in Space è prodotta da DHX Media e debutterà il prossimo autunno su Apple TV +, nuovo servizio video in abbonamento della casa produttrice di iPhone, pronto ad essere lanciato in autunno, con show, film e prodotti originali.

Il video è apparso online in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969.

Lo show è nato proprio in collaborazione con la NASA, dopo anni in cui Snoopy Astronauta fa da mascotte a diversi eventi scolastici dedicati alla scienza, all'informatica e alla matematica, cercando di appassionare gli studenti anche grazie alla presenza di Snoopy.

Nel 2015 uscì Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts - potete leggere la nostra recensione su Everyeye.it - e l'annuncio di questa serie tv è stato ufficializzato lo scorso dicembre.