Pearl: Netflix cancella anche la serie animata creata Meghan Markle!

Ormai sembrano inarrestabili le cancellazioni di Netflix e dopo aver salutato numerose serie tv nell'arco delle ultime settimane, ora il gigante dello streaming ha deciso di bocciare anche Pearl, la serie animata creata e prodotta da Meghan Markle.

Circa due anni fa i Sussex hanno firmato un accordo con Netflix che avrebbe dovuto portare alla nascita di una serie di contenuti per promuovere la diversità, ricevendo in cambio una cifra record di 150 milioni di dollari. Per il momento però, nessuna di queste produzioni ha visto la luce, sebbene la stessa Duchessa a suo tempo avesse promosso in prima persona la creazione di questa serie animata ora cancellata.

Al centro di Pearl ci sarebbe stata una ragazzina di dodici anni, che ispirandosi al percorso di donne che hanno fatto la storia riesce a trovare il proprio posto nel mondo. La stessa Meghan Markle aveva così descritto il progetto:

"Proprio come tante ragazze alla sua età, l'eroina di Pearl è alla ricerca di sé stessa e deve affrontare diverse sfide quotidiane della vita. Sono entusiasta all'idea che Archewell Productions e Netflix collaboreranno, e che con questi grandi produttori lavoreremo ad una serie che celebrerà le più grandi donne della storia".

Si dice che proprio i ritardi nella produzione di questa serie tv e degli altri progetti commissionati ai Sussex, abbiano imbufalito i piani alti di Netflix, portandoli a prendere la complessa decisione di cancellare questa serie animata, così come fatto con molte altre negli ultimi tempi.